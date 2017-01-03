Ohal'in 3 Ay Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi Meclis'te

OLAĞANÜSTÜ halin (OHAL), 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.



AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, TBMM gündeminde yer alan OHAL'in uzatılmasına ilişkin bilgilendirmede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21/07/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01: 00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi" dedi. - Ankara