Ohal'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısında Olağanüstü Hal'in uzatılmasına yönelik karar alındığını açıkladı. Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı. OHAL Türkiye için bir fantezi değildir. Terör örgütleriyle mücadele sürdürülmeli. Bu Türkiye'nin güvenlik meselesidir" dedi.



MÜHÜRSÜZ PUSULA TARTIŞMASI



Mühürsüz pusula tartışmasına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Kurtulmuş, "Biz bu konunun tarafı değiliz, YSK açıklama yaptı" diye konuştu.



(İHA)