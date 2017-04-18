OHAL Süresinin 3 Ay Daha Uzatılmasına İlişkin Tezkere TBMM'ye Sunuldu

OHAL'in, 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

OHAL TEZKERESİ TBMM'DE

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasını taşıyan tezkerede, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 3 Ocak 2017 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Nisan 2017 çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılması kararının TBMM'ye arzının, MGK'nın 17 Nisan 2017 tarihli tavsiye kararı göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulunca bugün kararlaştırıldığı bildirildi.

BAKANLAR KURULU'NDA UZALTILMA KARARI ALINDI

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, OHAL'in 19 Temmuz'a kadar 3 ay süreyle uzatılması kararının alındığını açıkladı.

Kurtulmuş, "Bakanlar Kurulu toplantımızda, MGK'nın tavsiye kararı ele alınarak, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin, TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındı ve Bakanlar Kurulu kararı imzalandı. Konu TBMM'ye gelecektir ve onayıyla 3 ay daha uzatılacaktır" dedi.

MGK'DAN OHAL AÇIKLAMASI

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 50 dakika sürdü.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında, yurt bütününde uygulanan olağanüstü halin değerlendirildiği belirtilerek, demokrasinin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının ardından yayımlanan bildiride, anayasa değişikliği halk oylamasının ülkenin her yerinde huzur ve güven ortamı içinde geçmesinden memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, bu konuda katkısı olan tüm kurumlara ve güvenlik görevlilerine teşekkür edildi.

Bildiride, "Yurt bütününde uygulanan olağanüstü hal değerlendirilmiş, demokrasimizin, hukuk devleti ilkesinin ve vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik tedbirlerin devamlılığını sağlamak üzere olağanüstü halin uzatılması tavsiyesinde bulunulması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.