OHAL 3 Ay Uzatılıyor

OHAL'in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti TBMM Grup Başkanlığı, TBMM gündeminde yer alan OHAL'in uzatılmasına ilişkin bilgilendirmede, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 21/07/2016 tarihli ve 1116 sayılı Kararı ile ülke genelinde ilan edilen ve 11/10/2016 tarihli ve 1130 sayılı kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19.01.2017 Perşembe günü saat 01: 00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi" dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU VE MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK BİLGİ VERECEKLER

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Genel Kurulu, "son günlerdeki gelişmeler ve iç güvenlikle ilgili" bilgilendirecek.

Genel Kurulda; Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, NATO'nun Afganistan'da icra edeceği kararlı destek misyonu ve devamı kapsamında yurtdışına gönderilmesi, aynı amaçlara yönelik olmak üzere yabancı silahlı kuvvetlerin anılan misyona katılmak için Türkiye üzerinden Afganistan'a intikali ile geri intikali kapsamında Türkiye'de bulunması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin hükümet tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için, 6 Ocak 2017 tarihinden itibaren iki yıl uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi görüşülecek.

Tezkere üzerinde hükümet adına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık konuşacak.

Genel Kurulda, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli kararı ile ülke genelinde ilan edilen, 11 Ekim 2016 tarihli kararı uyarınca devam etmekte olan olağanüstü halin, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi de ele alınacak. Tezkere üzerinde Hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş söz alacak.

TBMM Genel Kurulunda ayrıca, HDP'nin, İçişleri Bakanı Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin görüşmeler ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçimi yapılacak.

BAŞBAKAN "BU HAFTA" DEMİŞTİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik kararla Afganistan'daki Türk askeri görev gücünün süresinin uzatılmasına ilişkin tezkerenin TBMM Genel Kurulunda bu hafta içinde görüşüleceğini açıklamıştı.