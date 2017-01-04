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Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı

Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı

Olağanüstü Hal’in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı

Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

OHAL'in 19 Ocak Perşembe günü itibarıyla 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Genel Kurulunda görüşüldü. Görüşmeler sonucunda OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararı alındı. - ANKARA

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Başbakanlık Tezkeresi, Tbmm Genel Kurulu, 19 Ocak, Tezkere, Ankara
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