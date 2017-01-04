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Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı
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Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı

OHAL'in, 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'de onaylandı.

Ohal 3 Ay Daha Uzatıldı

OHAL'in, 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM'de onaylandı.

Kaynak: Dunya.com

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