Ohal 19 Temmuz'a Kadar Uzatıldı

Olağanüstü Hal'in (OHAL), 19 Nisan Çarşamba günü saat 01.00'den geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda alınan OHAL'in uzatılması kararı, TBMM Genel Kurulu'da kabul edildi. OHAL'in üçüncü kez üç ay daha uzatılmasını içeren Başbakanlık Tezkeresi, AK Parti ve MHP'li vekillerin oylarıyla kabul edildi. - ANKARA