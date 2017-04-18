Ohal 19 Temmuz'a Kadar Uzatıldı

Olağanüstü Hal'in süresi 19 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Ohal 19 Temmuz'a Kadar Uzatıldı

Olağanüstü Hal'in süresi 19 Temmuz'a kadar uzatıldı.

(İHA)

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19 Temmuz