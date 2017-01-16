Oğuzkaan Öğrencileri "Karanlıkta Diyalog" deneyimi yaşadı…

Oğuzkaan Anadolu Lisesi, "Engelsizsiniz Proje Grubu" tarafından düzenlenen etkinlik, Gayrettepe Metro İstasyonu'nda bulunan 1500 metrekarelik sergi alanında gerçekleştirildi. Görme engellilerin günlük hayat içerisinde yaşadığı zorlukları bir nebze anlayabilmek ve empati kurabilmek adına gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler ellerindeki beyaz baston yardımıyla zifiri karanlıkta yollarını bulmaya çalıştı.

Öğrenciler görme engelli rehberler eşliğinde, İstanbul'a özgü sesleri ve kokuları duyarak park, köprü, trafik, tramvay deneyimleri yaşadı. Tamamen karanlık ortamdaki kafeteryada çay içerek görme engelli rehberle sohbet etme imkanı buldu.

Oğuzkaan Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz:

"Karanlıkta Diyalog" sergisi bizlere görmenin farklı biçimlerini gösterdi.Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Bunu hiç unutmamalıyız. Karşılaştığımız insanları gönül gözü ile görebilmeli, onların gönül kapılarını çalabilmeli ve kendi gönül kapılarımızı çalanlara açabilmeliyiz. Bunu başardığımızda, yaşamın farklı bir anlam kazandığını göreceğiz. Sergi sonrasında öğrencilerimiz kendini tanıma fırsatı elde ederek güven ve iletişimin önemini fark etti. En önemlisi de öğrencilerimize EMPATİ duygusunu yaşatarak bu duyguyu geliştirmelerine katkı sağladı" dedi.

ÖĞRENMENİN TEK YOLU KARŞILAŞMAKTAN GEÇER

Ziyaret sonrası öğrenciler duygularını mektuba döktü.

Öğrenci:

"Asla kör olmak istemiyorum. Görme engellilerin hayatı çok zorlu. İlk defa nereye gittiğimi bilmiyordum!"

Öğrenci:

"Görme engellilerin ne şartlar altında yaşadığını, yaşayarak tecrübe ederek öğrendim. Bundan sonra görme ve diğer engelli insanlara daha fazla saygı ve sevgiyle yaklaşacağım."

Öğrenci:

"Burada olmak bana çok şey kazandırdı. Her şeyden önce empati duygum gelişti, ve bu tür engellerin aslında bir eksiklik olmadığını yine de ne istersek yapabileceğimizi anladım. Elimizde sahip olduklarımıza şükretmek gerekiyor."

Öğrenci:

"Bugün empati kurmayı öğrendim. Görme engelli kişilerin yaşadığı zorlukları gördüm, ne kadar zor şartlarda olduklarını ama bunlara rağmen hayata sıcak bakabildiklerini gördüm. Gözlerimizin bizim için ne kadar kıymetli olduğunu gördüm. Ne kadar şanslı olduğumu öğrendim."

Dünya üzerinde 130 kentte 8 milyondan fazla insana ulaşan Dialogue in the Dark (Karanlıkta Diyalog) deneyimi Gayrettepe metro istasyonundaki Diyalog Sergi Alanı'nda ziyaretçilerle buluşuyor. Ziyaretçilerin, görme duyularını kullanmadan tamamen karanlık bir ortamda günlük yaşamlarını deneyimleten proje, görme engelli rehberler eşliğinde "hayatı başka açılardan görmeye" davet ediyor.