Gündelik hayata dair şarkılarıyla tanınan Oğuzhan Uğur, 19 Ocak'ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde!



"Terbiyesizim" şarkısını Sevgi Berna Biber'le, "Panpa" şarkısını ise Bora Öztoprak'la birlikte yorumlayan Oğuzhan Uğur, bu iki şarkının video klibi ile kısa sürede sosyal medyada fenomen haline geldi. 11 şarkıdan oluşan ilk albümü Çok Şükür'ü Eylül 2013'te müzikseverlerin beğenisine sundu.



Gündelik hayatın sıkıntılı durumlarını şarkı sözlerinde eğlenceli bir anlatımla dile getiren sanatçı, bazı şarkıların müziklerin de ise Raffaele Piccolomini, Saki Çimen, Gökhan Mandır ile ortak çalışmalara imza attı.