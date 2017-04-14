Oğuzhan Saruhan 'Medipol Kariyer Zirvesi'ne Katıldı

Telekomünikasyondan perakendeye, gıdadan lojistiğe kadar şirket ve kuruluşların üst düzey yöneticileri Medipol Üniversitesinde düzenlenen "Medipol Kariyer Zirvesi '17"de bir araya geldi. Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübünce organize edilen "Medipol Kariyer Zirvesi '17" farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların önde gelen yöneticilerini bir araya getirdi. 11-12 Nisan 2017 tarihleri arasında Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesinde yapılan konferansın sunuculuğunu TRT spikeri İlker Koç üstlendi. Medipol Üniversitesi İşletme Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kerem Alkin, Doç. Dr. Nihat Alayoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Pelin Vardarlıer´in açış konuşmalarını yaptığı zirve 2 gün süresince toplam 8 oturum halinde yapıldı.

ZİRVEYE OĞUZHAN SARUHAN DA KATILDI

'Sosyal Medyada Kişisel Marka Konumlandırma ve Sosyal Medya Stratetijileri' isimli sunumuyla zirveye katılan sosyal medya danışmanı Oğuzhan Saruhan katılımcılara, sosyal medyanın verimli kullanmasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Saruhan konuşmasında, "Sosyal medya artık CV'mizin önemli bir parçası. Sosyal ağların verimli ya da verimsiz kullanılmasının iş hayatını etkileri çok fazla, bunun örneklerini görebiliyoruz" dedi. Oğuzhan Saruhan ayrıcı markaların sosyal medyada oluşturacağı stratejiler hakkında da bilgiler verdi.