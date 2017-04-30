Oğuzhan: Pozisyonlara Girdik Ama Atamadık

İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarında bir bölüm;



"Zor maç olacağını biliyorduk. İlk 18 dakika maçın özetini gösteriyor. Yavaş başladık. Oyuna giremedik. Direkten dönen topumuz var. Ondan sonra 3-0 oldu. Elimizden geleni yaptık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Lider hala biziz. İyi çalışıp derbiye çıkacağız. Daha çok çalışmalıyız. Tecrübeliyiz. Her şey bizim elimizde."