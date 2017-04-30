Oğuzhan: Pozisyonlara Girdik Ama Atamadık
Oğuzhan Özyakup maç sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Oğuzhan Özyakup'un açıklamalarında bir bölüm;
"Zor maç olacağını biliyorduk. İlk 18 dakika maçın özetini gösteriyor. Yavaş başladık. Oyuna giremedik. Direkten dönen topumuz var. Ondan sonra 3-0 oldu. Elimizden geleni yaptık. Pozisyonlara girdik ama atamadık. Lider hala biziz. İyi çalışıp derbiye çıkacağız. Daha çok çalışmalıyız. Tecrübeliyiz. Her şey bizim elimizde."
Kaynak: Sporvadisi.com
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