Oğuzhan Özyakup, Konyaspor Maçındaki Performansıyla Alkış Aldı

Spor Toto Süper Lig 19. haftasında Beşiktaş'ın, Atiker Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta ortaya koyduğu performansla alkışlanan Oğuzhan Özyakup güzel bir futbolunu 1 golle süsledi.

GEÇEN SEZONKİ GİBİ

Beşiktaş'ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup, Atiker Konyaspor maçında ortaya koyduğu futbolla geçtiğimiz sezonki görüntüsüne yakın bir futbol sergiledi.

"OOO İYİ KOŞMUŞUM"

28. dakikada Oğuzhan Özyakup, Konyaspor'a attığı 2. gol sonrası beinSports canlı yayında ne kadar koştuğunu gördü. Kameralara yansıyan görüntüde Oğuzhan'ın, Atiker Konyaspor maçının 28. dakikasında attığı 2. golde 61 metre depar attığı belirtildi. Oğuzhan ise canlı yayında görüntüleri görünce, "Oooo! İyi koşmuşum gerçekten." şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçının ardından koşu mesafelerinde de liderliğe oturan Oğuzhan Özyakup, siyah beyazlılarda en fazla koşan futbolcu oldu.

"SIRADA FENERBAHÇE VAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Oğuzhan Özyakup, "Bugün güzel bir galibiyet aldık. Çok iyi futbol oynadık. Konyaspor iyi savunma yapan bir takımdı ve biz erken bulduğumuz gollerle onların katı savunmasını aştık. Güzel gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçı, sonra da zorlu Karabükspor deplasmanına gideceğiz. Bu gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.