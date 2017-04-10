Oğuzhan'dan Olcay'a : 'Bu Takıma Ne Yaptın?'

Devre arasında Beşiktaş'tan 200 bin euro'ya alınan Olcay Şahan, derbi sonrası "Hayatımdaki en duygusal maçtı" derken, eski takım arkaşı Oğuzhan Özyakup ise Trabzonspor'u övdü. Oğuzhan'ın "Bu takıma ne yaptın Olcay. Kısa sürede müthiş gelişim göstermişsiniz. Gerçekten çok iyi oynadınız" dediği belirtildi.



Maçın ardından bordo-mavili taraftarların bulunduğu uçakla İstanbul'a dönen Olcay'a havadayken kemençe eşliğinde beste yapan taraftarlar, futbolcunun moralini yerine getirdi. Taraftarlar ile uzun süre sohbet eden 29 yaşındaki orta saha kendisi için yapılan, "O muhteşem sol ayağınla Trabzon'a iyi ki geldin" bestesini ise çok beğendi. Başarılı oyuncu, taraftarlardan kalan haftalar için destek isterken, bunun bir iş kazası olduğunu ve yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi.



(Fotomaç)