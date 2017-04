Oğulları Lösemiden Ölen Aile, 22 Aylık Öykü Bebek İçin Seferber Oldu

Zonguldak'ta 11 yıl önce 14 yaşındaki Eren Çöğendez'i lösemi hastalığı nedeniyle kaybeden aile, düzenlenen etkinlikle 22 aylık Öykü bebek için seferber oldu. Düzenlenen Türk Halk Müziği konserinin geliri Öykü bebeğin tedavi masraflarında kullanılacak.



Zonguldak'ta 2006 yılında 8 yaşındayken bağırsak kanserine yakalanan ve 2 yıl tedavi gördükten sonra hastalığını yenen Eren Çöğendez, lösemiye yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi görmesine rağmen 14 yaşında hayatını kaybeden Eren Çöğendez anısına Atatürk Kültür Merkezi'nde gece düzenlendi. Kozlu Halk Eğitim Merkezi Performans Grubu'nun "Sevda Şarkıları" isimli konserini Mustafa Kömürcü yönetti.



Her yıl oğlu Eren Çöğendez anısına farklı bir etkinlik düzenlediklerini belirten anne Melahat Çöğendez, bu yıl ki etkinliğin gelirini 22 aylık Öykü bebeğin tedavi masraflarında kullanılacağını aktardı. Katkı verenlere teşekkür eden anne Melahat Çöğendez, "2006 yılında yaşadığımız elim farklı bir hastalıktan dolayı kaybettiğim oğlumla ilgili her sene bir etkinlik düzenliyoruz. Bu öyle bir noktaya geldi ki her sene yapılan etkinliklerin sonucunda okullarımızda kütüphane, laboratuvar oluşturuyoruz. Çocuk Onkolojisi Bölümüne bir oyun odası oluşturduk. Ama bu sene yaptığımız etkinlik de güzel bir amaç için bir bebeğimize yaptığımız etkinliğe dönüştü. Ben can-ı gönülden bir çok insanın buna katkı sağladığını gördüm. Bebeğimizin babası da bu etkinliğe katıldı. Buradan gelecek olan gelirle Öykü bebeğimize İnşallah yardımcı olabilirsek biz de burada mutluluk duyacağız" diye konuştu.



"Milyarda bir görülen hastalık"



22 aylık Öykü Onur bebeğin babası Olcay Onur, kızının tedavisinin 6 ayrı hastanede sürdüğüne dikkat çekti. Öykü bebeğin, nadir görülen Costello sendromunun yanı sıra Serebral Palsi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan baba Olcay Onur, şöyle dedi:



"Ben Öykü Onur bebeğin babasıyım. Melahat hanım beni aradı. Evime geldi, bebeğimizi gördü. Katkı vermek istediğini söyledi. Allah razı olsun. Bize bir yardımı olacağını söyledi. Biz de bu etkinliğe geldik. Burada yardım edenlerden de hepsinden Allah razı olsun. Bu bir tek benim bebeğim için değil, dünyada ve her yerde gerçekten ihtiyacı olan çoğu insan var. Böyle insanlara ulaşabilmek için böyle yerlerden sesimizi duyuracağız ki bizim yetişemediğimiz yerde böyle güzel insanlar, kalbi temiz insanları Allah hepimizin karşısına çıkartsın. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Benim bebeğim ağır beyin felci hastası. Costello sendromu var. Yani milyarda bir diyor doktorlar. Ben bunlar için tedavisini devam ettiriyorum. Bu yüzden altı hastane geziyorum. Ayrı ayrı hastalıklar olduğu için gitmeye mecbur kalıyoruz. iki yıldır da ben bu tedaviyi yaptım. İşimden de oldum. Bu yüzden biraz yardıma ihtiyacımız oldu. Sıkıntıya düştük. Gelip gitmek bile külfetli oluyor. Böyle güzel insanlar gidip görecek ki bizim gibi birilerinin sesini duyurabileceğiz."



NBA'de oynamak hayaliyle yaşayan ancak ABD'de yaşamını yitiren Eren Çöğendez anısına düzenlenen gecenin geliri, 22 aylık Öykü bebeğin tedavisinde kullanılacak. - ZONGULDAK