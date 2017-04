Öğretmenlikten Ameleliğe

Ülkelerindeki iç karışıklık ve savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin her birinin hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Suriye'de öğretmenlik yaparken her şeyini kaybedip Türkiye'ye sığınanlardan Hamdi Alfali, hayatta en önemli değerin özgürlük ve sağlık olduğunu belirtti.



Gerek içinde bulundukları durum, gerekse yaşadıkları çaresizlik nedeniyle zaman zaman sıkıntı yaşasalar da Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatandaşlarına minnet duyduklarını belirten Hamdi Alfali, "Bir zamanlar öğretmendim. Özgürlüğümüzü kaybedince her şeyimizi kaybettik. Bize kucak açan Türkiye'deki herkese tavsiyem özgürlüğün kıymetini iyi bilsinler" diye konuştu.



Türkiye'ye geldikten sonra Aydın'ın Köşk ilçesine yerleştiklerini ve burada tarım ve diğer gündelik işlerde çalışarak ekmeklerini kazanmaya çalıştıklarını Hamdi Alfali, "Suriye'de öğretmenlik yaparak ekmeğimizi kazanıyorduk. Önce özgürlüğümüz sonra da can güvenliğimiz gitti. Hayatta neye sahip olursan ol, ülken güçlü olmadıktan sonra kişi olarak bir hiçsin. Herkes gibi bizler de büyük umutlarla okuduk. Meslek sahibi olduk. Ancak ülkemizde özgürlüğümüz kalmayınca her şey sıfır oldu. Bu nedenle Türkiye'de yaşayan özellikle genç neslin bağımsızlık ve özgürlüklerinin kıymetini iyi bilmelerini tavsiye ediyorum. Bizim durumumuza düşmek istemiyorlarsa çok bilinçli olsunlar" diye konuştu. - AYDIN