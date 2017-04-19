Öğretmenlikte Mülakat Sistemleri
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Eğitim Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Eğitim Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi
Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 15: 00: 00
Kategori : Öğretmenlikte Mülakat Sistemleri
Tür : Seminer
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io