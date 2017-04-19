Öğretmenlikte Mülakat Sistemleri

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Eğitim Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Öğretmenlikte Mülakat Sistemleri

Öğrenci Konseyi, Kızılay Kulübü, Yeşilay Kulübü tarafından Eğitim Fakültesi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Anadolu Üniversitesi

Başlangıç Saati : 20.04.2017 14: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 15: 00: 00

Kategori : Öğretmenlikte Mülakat Sistemleri

Tür : Seminer

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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