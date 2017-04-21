Gölbaşı ilçesinde Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı (ANKÜ) Özel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde "Öğretmenlik Meslek Etiği" semineri düzenlendi.



ANKÜ konferans salonundaki seminere, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İnayet Aydın, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.



Semineri veren Prof. Dr. İnayet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının eğitimcilere meslek etiği ile ilgili bilgi vermek olduğunu vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığı 2015 Haziran ayında bir genelge yayınladı. Eğitimciler için etik ilkeler belirledi bunlar konusunda eğitimcilerimizi bilgilendirdik." dedi.



Okul Müdürü Sami Nurtaç Turan ise "Okul olarak mesleki eğitiminin gerekliliğinin ve öğrencilerin mesleki eğitimde ülkeye ne kadar katkı sağladıklarının farkındayız. Bu bağlamda öğrencilerimizi uluslar arası standartlarda yetiştirmeye çalışıyoruz. Her ay değişik programlarla hem öğrencilere hem de meslektaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Seminerin sonunda ANKÜ Özel Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Nurtaç Turan, Prof. Dr. İnayet Aydın'a çiçek takdim etti.



Daha sonra katılımcılara, öğrencilerin hazırladığı Çin, Japon, İtalya, Uygur ve Türk yemekleri ikram edildi.