Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmesi

Siirt'te öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fethi Suay, yaptığı açıklamada, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme sonuçlarına göre 90 öğretmenin Siirt'ten ayrıldığını ve 13 öğretmenin Siirt'i tercih ettiğini söyledi.



Yer değişimiyle birlikte kentte öğretmen açığının oluştuğunu belirten Suay, şunları kaydetti:



"Şu anda yeni bir öğretmen atamasının olup olmayacağıyla ilgili bir bilgimiz yok. Öğretmen ataması gerçekleştirilmesi durumunda kentteki öğretmen ihtiyacımız bu şekilde giderilecek. Atama yapılmaması durumunda ise ücretli öğretmen görevlendirmek suretiyle öğretmen açığımızı gidereceğiz. Öğrencilerimiz, yarıyıl tatillerinden döndüğünde eksiksiz bir şekilde ikinci döneme başlayacak."