Öğretmenleri Taşıyan Servis Ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Öğretmenleri Taşıyan Servis Ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Elazığ'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Malatya yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yılmaz idaresindeki 23 LP 959 plakalı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Fahri Akbaş yönetimindeki 23 K 083 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Varlı /İHA)

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