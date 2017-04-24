Öğretmenleri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı



ELAZIĞ - Elazığ'da öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Malatya yolu 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,Mehmet Yılmaz idaresindeki 23 LP 959 plakalı öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile Fahri Akbaş yönetimindeki 23 K 083 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.