Öğretmenlere "Yaşam Koçluğu" Eğitimi Verildi

Ulaş ilçesinde görevli rehber öğretmenlere "Geleceği İşleyen Hünerli Eller" Projesi kapsamında Yaşam Koçluğu eğitimi verildi.



Sivas Öğretmenevi'nde düzenlenen eğitimde, Kişisel Gelişim Dünyası Elazığ Şubesi Üyesi Yaşam Koçluğu eğitmeni Beyza Nur Halisçelik, toplumda insan ilişkilerinin önemi, kişisel gelişim ve etkileri, insanlarla ilgili problemlerin çözme becerileri ve bilinçaltı korkunun giderilmesi konusunda bilgiler verdi.



Ulaş Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Çezik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Hayat Boyu Öğrenimin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Ulaş ilçesinde yürütülen Geleceği İşleyen Hünerli Eller Projesi kapsamında verilen eğitim 21 Ocak'ta sona ereceğini söyledi.



Eğitime, ilçede görev yapan rehber öğretmenler başta olmak üzere 12 öğretmenin katıldığını belirten Çezik, eğitimin toplamda 48 saat süreceğini ifade ederek, "Eğitime katılan kursiyerler hayatta karşılaştıkları ve karşılaşacakları problemleri çözebilme becerisi kazanarak yaşam koçluğu yapacaklar." dedi.