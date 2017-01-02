Öğretmenlere Teknolojinin Eğitimde Kullanımı Anlatıldı

Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulunda düzenlenen programla öğretmenlere başta akıllı tahta olmak üzere teknolojinin eğitimde etkin kullanımına yönelik eğitim verildi.



Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu'nda Teknolojinin Eğitimde Kullanılması Eğitim Programı düzenlendi. Bilişim teknolojileri öğretmeni Ümit Küçük tarafından verilen eğitimde, öğretmenlere, başta akıllı tahta olmak üzere teknolojik imkanların eğitimde etkin kullanımı anlatıldı.



Okul Müdürü Hulusi Tatarın, yaptığı açıklamada, eğitim programıyla teknolojinin eğitimde kullanılması konusunda, öğretmenlere bilgi aktarımının amaçlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Okullara FATİH Projesi ile akıllı tahtalar geldi, teknolojik altyapı son derece iyi durumda. Bunu nasıl daha etkili kullanabiliriz şeklinde bir eğitim verildi bize. Akıllı tahtalara yüklediğimiz programlarla, sınavlar, alıştırmalar, eşleştirme alıştırmaları gibi İngilizce, Türkçe, matematik gibi branşların işlerini kolaylaştıracak şekilde alıştırma örnekleri yapmamız sağlandı. Kendi web sitemizi nasıl açabiliriz, bunun düzenlemesini nasıl yapabiliriz tarzında bilgiler aldık. Bu bilgileri diğer öğretmen arkadaşlarımızla paylaşacağız, onlar da kendi okullarındaki öğretmenlerle paylaşarak bu eğitimden bütün okulların faydalanmasını sağlamak istiyoruz."