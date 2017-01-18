Öğretmenlere Atık Pil Eğitimi

Doğaya atıldığında büyük zararlara neden olan atıl pillerin toplanması için 8 yıldır 'Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması' düzenleyen Osmangazi Belediyesi, öğretmenleri de bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Eğiticilerin Eğitimi" adlı seminer düzenledi. Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminere toplam 220 öğretmen katıldı. Seminerde, 2004 yılında yürürlüğe giren 'Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği' çerçevesinde atık pil ve akümülatörlerin yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmaların önüne geçilmesi, insan sağlığına zararsız hale getirilmesi, söz konusu atıkların ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması ve bertaraf edilmesi, çevrenin korunması ve geri kazanım konularında öğretmenlere bilgiler verildi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, "Osmangazi Belediyesi olarak temiz bir çevre oluşturmak ve geleceğe temiz bir çevre bırakmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Topladığımız atık pillerin yanı sıra, elektronik atıklar, atık piller, ambalaj atıkları, atık bitkisel yağları toplamaktayız. Bugüne kadar 44 ton atık pil topladık. Çöpe atılmayarak ayrıca toplanan bu atıkların hem doğaya zarar vermesi önüne geçilmiş hem de ayrı toplanan atık pillerden yeni ürün ve hammadde elde edilerek ülke ekonomisine katkı sağlanmıştır. Siz değerli eğitim gönüllülerine de çocuklarımıza çevre bilincini aşıladığımız için çok teşekkür ederim" dedi.

Atık pillerin ayrı toplanması ve toplanan atık pillerin nasıl bertaraf edildiğini içeren bir sunum gerçekleştiren TAP Teknik ve Eğitim Hizmetleri Uzmanı Yüksek Kimya Mühendisi Savaş Arna, öğretmenlere yaptığı sunumda, "Atık pillerin toplanması zor bir iş. Topladığımız atık pillerin yüzde 40'ı okullardan geliyor. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça duyarlı. Her türlü atığı kaynağında toplamak esastır. Pilleri de bittikten sonra kaynağında bir kutu ya da torbaya koyarak biriktirmeli. Okullarda öğrencilerimiz özel olarak hazırlanan kutulara pilleri atarak topluyorlar. Daha sonra bu kutular belediyeler tarafından alınıyor. Belediyeler bizim bu konuda en büyük destekçimiz" diye konuştu.

"PİLLERİN İÇİNDEKİ AĞIR METALLERİN ZARARI BÜYÜK"

Pillerin bünyesinde bulunan ağır metallerin canlılara zarar verdiğini söyleyen Arna, "Çevreye büyük zararı var. Pillerin bertaraf edilmesinde kullanılan ilk yöntem geri dönüşüm. 80'li yıllarla birlikte bu sistem Avrupa'da yoğun bir şekilde kullanılmaya başladı. Pillerin geri dönüşümü sonucu elde edilen metallerin ekonomik değeri yüksekti. Ancak son dönemde değerli metallerin pillerin içerisinden çıkarılmaya başlamasıyla birlikte geri dönüşümün ekonomik değeri düştü ve maalesef günümüzde negatif bir ekonomiye sahip.

Türkiye'de henüz geri dönüşüm merkezine sahip değiliz. Bir tane merkezimiz kurulum aşamasında. Yasaların belirlediği şekilde yer altı ve yer üstü depolama yöntemi ile pilleri bertaraf ediyoruz. Osmangazi Belediyesi, atık pillerin toplanması konusunda oldukça duyarlı. Başkanımız Mustafa Dündar'a ve bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Yunus Şahin, TAP Teknik ve Eğitim Hizmetleri Uzmanı Savaş Arna'ya plaket takdim etti.

