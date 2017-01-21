Öğretmenlerden 'Geçmiş Olsun' Ziyareti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Raziye Uysal ve Gülşen Türk isimli bayan öğretmenler, yalnız yaşayan yaşlı ve hasta Alime Türk'ü ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiler.



Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Gülşen Türk ile Şehitler Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Raziye Uysal Cumhuriyet Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan ve göz ameliyatı olan şeker hastası 76 yaşındaki Alime Türk'ü ziyaret ederek, hayır duasını aldılar. Öğretmenlerin kendisini ziyaret etmelerinden çok memnun kaldığını söyleyen Alime Türk,"Mahallemizde oturan iki öğretmen kızımız benim ameliyat olduğumu duyunca ziyaretime gelmişler. Allah kendilerinden razı olsun. Onları çok seviyorum" dedi. (MA-EFE) - KÜTAHYA