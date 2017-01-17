Öğretmenler Korosu, Kurtalan'da Konser Verdi

Kurtalan'da görev yapan öğretmenlerin kurduğu Öğretmenler Korosu, konser verdi.



Atatürk İlkokulu ve Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürlüğü öncülüğünde ilçede görev yapan müzik öğretmenlerinden oluşturulan Öğretmenler Korosu, Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda konser verdi.



Koronun seslendirdiği türküler, dinleyenlerin beğenisini kazandı.



Konsere, Kurtalan Kaymakamı Musa Üçgül, Kurtalan Belediye Başkanı Nevzat Karaatay, AK Parti Kurtalan İlçe Başkanı Faris Akgül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysel Polat, STK temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.