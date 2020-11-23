Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 tatil günleri takvimi!

24 Kasım gününe sayılı günler kala vatandaşlar Öğretmenler Günü hakkında araştırımalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı konusu oldu. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenler günü tatil mi? İşte, 2020 tatil günleri takvimi!