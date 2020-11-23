Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 tatil günleri takvimi!
24 Kasım gününe sayılı günler kala vatandaşlar Öğretmenler Günü hakkında araştırımalar yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün tatil olup olmadığı konusu oldu. Peki, Öğretmenler Günü resmi tatil mi? Öğretmenler günü tatil mi? İşte, 2020 tatil günleri takvimi!
Her yıl düzenli olarak kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Peki, Öğretmenler günü tatil mi?Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 2020 tatil günleri takvimi!
2020 TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ!
• Yılbaşı 01 Ocak, Çarşamba
• Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan, Perşembe
• Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs, Cuma
• Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs, Salı
• Ramazan Bayramı 23-26 Mayıs, Cumartesi öğleden itibaren 3,5 gün
• Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz, Çarşamba
• Kurban Bayramı 30 Temmuz – 3 Ağustos, Perşembe Öğleden İtibaren 4,5 gün
• Zafer Bayramı 30 Ağustos, Pazar
• Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim, Pazartesi öğleden itibaren 1,5 gün
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almuyor.