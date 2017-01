Öğretmenin, Öğrencilerini Taciz Ettiği İddiası

Lüleburgaz'daki bir ortaokulda 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmenin yargılanması sürüyor.



Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen beşinci davanın duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık öğretmen Ü.S ile tarafların avukatları katıldı.



Öğrencilerden M.D, D.K, E.A, M.G, G.Ş'ye sözlü ve cinsel taciz suçlamasıyla her bir öğrenci için hakkında 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Ü.S, verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.



Öğrenciler ve okul yönetimi tarafından kendisine iftira atıldığını ileri süren Ü.S, öğrencilere hiçbir şekilde kötü bir davranışta bulunmadığını öne sürdü.



Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.



- Olay



Lüleburgaz'da bir ortaokulda 5 öğrencinin ailelerine, öğretmenleri Ü.S, tarafından sözlü ve cinsel tacize uğradıklarını söylemesinin ardından, ailelerin şikayetiyle başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Ü.S, Lüleburgaz Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Öğretmen Ü.S, öğrenci M.D, D.K, E.A, M.G, G.Ş'yi taciz ettiği, sınavlarda yüksek not vererek görevini kötüye kullandığı iddiasıyla hakkında her bir öğrenci için 8 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.