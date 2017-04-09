Öğretmenimin Dilinden Şarkılar" Sanatseverlerle Buluştu

Karasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde hayata geçirilen "Öğretmenimin Dilinden Şarkılar" projesi sanatseverlerle buluştu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Dursun, Milli Eğitim Şube Müdürü Servan Sever'in desteği ve müzik öğretmeni Mehmet Tahir Gök'ün çalışmalarıyla Öğretmenimin Dilinden Şarkılar Sanat Müziği Ekibi konser verdi.



Koro ve orkestranın kurucusu Tahir Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatın hayatın en güzel yanı olduğunu ve hayatı her zaman güzelleştirdiğini söyledi.



Hayatı biraz daha güzelleştirmek, öğretmenlerin toplumda hak ettiği değeri göremediği bazı dönemleri unutturup öğretmenin toplumdaki güzel yerini farklı bir platformda göstermek amacı ile koroyu kurduklarını ifade eden Gök, şöyle konuştu:



"Tüm ekibim adına konserimize katılan ve bilet kalmadığı için katılamayan tüm arkadaşlarımıza, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Projemizde bizlerden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Sayın Şafak Gürçam'a, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet İspiroğlu ve yardımcılarına, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Halil Dursun'a teşekkürlerimi sunarken, saz üstatlarımızdan başta orkestra şefi kanun üstadımız Kurtuluş Ün'e, udi Arif Tur'a, ritm sazlarda Mehmet Yıldız ve Sezgin Yılmaz'a ve Adapazarı'ndan bize desteğe gelen klavye Eray Topsakal ve Keman Virtüözü Orçun Üretmen'e sonsuz saygı ve sevgilerimi belirtmek istiyorum."



Konseri Karasu Kaymakamı Şafak Gürçam da dinledi.