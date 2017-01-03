Öğretmen ve Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Akdağmadeni Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.



Ziyarette öğrenciler, askerlere, evlerinde hazırladıkları yemekleri ikram ederek çeşitli hediyeler verdi.



Okulun matematik öğretmeni Sabri Öztürk nezaretinde, İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulunan öğrenciler, askerlere, terör saldırılarında şehit düşen ve gazi olan güvenlik güçleri için taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.





Ziyarette gazetecilere açıklama yapan Öztürk, öğrencilerin ve ailelerinin hazırladığı ev yemeklerini askerlere ikram ettiklerini söyledi.





Okul öğrencilerinden Berika Arı da "Asker ağabeylerimizin ev yemeklerine hasret olduklarını düşünerek bu yemekleri hazırlattık. Askerlerimize yaprak sarma, tatlı, pasta ve börek ikramlarında bulunduk." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş İsmail Oysal ise öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Ziyaret sonrası öğrenciler, komutan ve askerler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.