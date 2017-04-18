Çin'de bir kız sınıfında, öğretmen ve öğrenci birbirini tokatladı.



Çin'de kadın bir öğretmen, kötü davranışta bulunduğu gerekçesiyle öğrencisini azarladı. Buna pek de aldırmayan kız, yüzünü göstererek öğretmeni tahrik etmeye başladı. Sinirlerine hakim olamayan öğretmen, öğrencisine tokat atınca, kız da buna karşılık verdi. Olayın büyümesi üzerine diğer öğrenciler kavgaya müdahale etti. O anlar bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



(İHA)