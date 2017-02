Öğretmen Sınıfta İstemedi, Şimdi 3'üncü Üniversiteye Hazırlanıyor

Henüz dokuz günlükken geçirdiği havale sonucu bedensel engeli bulunan Eskişehirli Şenay Şide, büyük bir azim göstererek herkese örnek olacak başarılara imza atıyor. İlkokulda öğretmeni tarafından sınıfta istenmeyen Şide, 3'üncü üniversiteyi okumaya hazırlanıyor



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelli Biriminde çalışan 40 yaşındaki Şenay Şide, 9 günlükken yüksek ateş sonucunda havale geçirdi. Geçirdiği hastalık sonrasında birtakım becerilerini kaybeden Şide, ilkokulda öğretmeni tarafından sınıfın başarısını düşürür gerekçesiyle sınıfta istenmedi. Sonrasında rehabilitasyon için hastaneye yatan Şide, tüm olumsuzluklara göğüs gererek ailesinin ve kendisinin çabasıyla okumayı öğrendi. Ardından başka bir öğretmenle öğrenim hayatına doğrudan 2'nci sınıfta başlayan Şide, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde İktisat okuduktan sonra ikinci bölüm olarak da Fotoğrafçılık ve Kameramanlık okudu. Çeşitli başarılar elde eden Şenay Şide, şimdilerde ise üçüncü üniversitesinde Psikoloji Bölümü öğrencisi olmayı istiyor.



"ONA KENDİMİ GÖSTERME FIRSATIM OLDU"



Okul yıllarında hızlı yazamadığı için arkadaşlarının defterini alarak evde notlar aldığını belirten Eskişehirli Şenay Şide, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmen ve arkadaşlarının kendisine çok desteği olduğunu dile getirdi. Öğretmeninin 'Sınıfın başarısını düşürür' sözünden sonra kendini ispatladığını belirten Şide, "Öğretmenim beni sınıfın başarısını düşüreceğimi düşündüğü için istemedi ama müdür ve müdür yardımcısı başka öğretmene yönlendirdi ve iyi yaptığını düşünüyorum. Çünkü hem ona kendimi gösterme fırsatım oldu hem de sınıfın seviyesini düşürmediğimi ispatlamış oldum" dedi.



"OKUYARAK YENİ TECRÜBELER KAZANMAK İSTİYORUM"



İnsanların her yaşta ve her ortamda okuyabileceğini ifade eden Şide, okuyarak yeni tecrübeler kazanmak istediğini aktardı. Kitabın farklı bir dünyası olduğunu söyleyen Şide,"Farklı kültürleri öğreniyorsun, farklı şeyler öğrenebiliyorsun. O yüzden kitaplar çok farklı. Kitaplarla çok farklı alanlara çok farklı şeylere ilgi duyabiliyorsun. ya da ilgi duymadığını düşündüğün bir şeye böyleymiş diyebiliyorsun. Ailem çok destek oluyor. Her türlü ortamı her türlü desteği veriyorlar sağ olsunlar. O konuda çok şanslıyım. Engelli bireyler genellikle dışlanmış bir konumdalar ama bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Dışarı çıkarak, sosyalleşerek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Her yaşta her ortamda okunabiliyor. İnsanın içinde olması gerekiyor. İçinde varsa okumak güzel" şeklinde konuştu.



"ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTEMDE ÇOCUKLUK HAYALİM PSİKOLOJİ OKUMAK İSTİYORUM"



Üçüncü üniversitesinde Psikoloji Bölümünde okumak istediğini dile getiren Şide Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'a seslenerek, "İnşallah okuyacağım. Naci Beye de söyleyeceğim. Psikoloji Bölümü açılırsa psikoloji okumayı çok istiyorum. Çocukluk hayalimdi. Bir engelli olarak psikoloji bölümünü okumayı çok istemiştim. Ama Eskişehir'de psikoloji bölümü olmadığı için, şehir dışında da okuma şansım olmadığı için kaldı" diye konuştu.



