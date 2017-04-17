Öğretmen Not Bırakıp İntihar Etti

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde Sosyal Bilgiler öğretmeni 36 yaşındaki Vural Kartal, ormanlık alanda kendini iple ağaca asarak yaşamına son verdi.



Karabük merkezde Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda görev yapan Vural Kartal, dün evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kartal'ın öğretmen eşi kayıp ihbarında bulundu. Safranbolu İlçesi Gayzebaşı mevkisinde ormanlık alanda devriye gezen jandarma ekipleri, Kartal'ın aracını terk edilmiş buldu. Araçta yapılan aramada 'Hakkınızı helal edin' yazılı not bulundu. AFAD ekiplerinin de katıldığı aramalarda Kartal'ın cesedi, yaklaşık 600 metre ileride iple ağaca asılı bulundu. Kartal'ın cesedi yapılan incelemeden sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası Vural Kartal'ın intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - K