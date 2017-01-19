Öğretmen Arkadaşları ve Öğrencileri ile Rock Grubu Kurdu

AVCILAR'daki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Muhasebe öğretmeni' 34 yaşındaki Hasan Barış Beşir, 3 öğretmen arkadaşı ve 2 öğrencisi ile birlikte 'Tuşlu Telefon' ismini verdikleri Türkçe Rock grubu kurdu. Beşir ve arkadaşları, okuldaki meslektaşları, eski ve yeni öğrencilerine ilk konserleri vererek, okul aile birliğine gelir sağladı.



Öğretmenliğe 2004'te başlayan, 8 yıldan bu yana yaklaşık bin 500 öğrencinin eğitim gördüğü Avcılar Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan 2 çocuk babası Hasan Barış Beşir, yakın çevresi, okul yöneticileri, mesai arkadaşlarının desteği ile içindeki müzik tutkusunu harekete geçirdi. Beşir, Okul Müdürü Dursun Yıldırım ve Avcılar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de onay vermesi üzerine derslerin dışındaki zamanlarında müzik çalışmalarına 3 öğretmen ve 2 öğrencisi ile ağırlık verirken 'Tuşlu Telefon' ismini verdikleri amatör Rock grubu oluşturdu.



YARI YIL ÖNCESİ KONSER



Eğitim yılının ilk yarısının son günlerinde konser vermeye karar veren öğretmen ve öğrencilerin oluşturduğu Rock grubuna okul aile birliği de destek verince, geliri okulun gereksinimlerinde kullanılmak üzere konser verilmesi kararlaştırıldı. Biletler 10 TL'den satışa çıkarılmasından sonra kısa sürede tükenirken, ilginin büyük olması üzerine Avcılar Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi Yıldız Kenten Sahnesi tahsis edildi.



'Tuşlu Telefon' grubu, aralarında Okul Müdürü Dursun Yıldırım'ın da bulunduğu salonu tamamen dolduran öğretmen, öğrenci ve eski mezunlar ile bazı yakınlarını 2 saat süreyle coşturdu. Muhasebe öğretmeni Beşir, konser sırasında sesleri arkadaşları tarafından beğenilen 2 öğrenciye de mikrofonu vererek birer şarkı söylemelerini sağladı. Konser sonunda gördükleri büyük ilgiden son derece memnun olan muhasebe öğretmeni Hasan Barış Beşir, şunları anlattı:



"Grubumuza neden 'Tuşlu Telefon' adını verdiğimizi şimdilik kimseye söylemiyoruz. Grupta 3 öğretmen arkadaşımız ve yetiştirdiğimiz 2 öğrencimiz var. Sahneye çıkan birer şarkı söyleyen 2 genç de okulumuzun öğrencisi. Müzik, insanları birleştiren enstrüman. Müziği benim için öğretmenliğin dışında içimde var olan heves olarak nitelendirebilirim. Kimse kırmadı bizi, sağ olsunlar hepsi konserimize geldi. Çok onur duyduk, çok keyifle söyledik. Umarım güzel olmuştur. Biz çok eğlendik. Konserimiz dönem sonu etkinliği gibi bir şey oldu. İstekte bulunurlarsa inşallah diğer okullarda, mezuniyetlerde üniversitelerde, belediyenin organizasyonunda seve seve gönülden çalmayı, söylemeyi isteriz. Tamamen amatör bir grubuz. İlk konserimiz çok keyifliydi, söyleyecek bir şey de bulamıyorum"



"TESADÜFİ GÜZEL BİR SOUND ÇIKTI"



Grubun solisti Beşir, bir soru üzerine muhasebe öğretmenliği ve müziğin birbirlerine zıt kutuplar olarak nitelendirebileceğini anlatırken, "Üniversitede küçük bir grubum vardı. Oradan kalma bir yeti diyelim. Benimle aynı düşünen arkadaşlarla sohbet ederken, 'şöyle olsa, böyle olsa' derken bir araya geldik. Tamamen tesadüfi güzel bir sound çıktı. İnşallah devamı gelir. Eğitim görevimizin yanında müzik yapmayı da çok isteriz" dedi.



- İstanbul