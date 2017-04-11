Öğretmen Akademisi Vakfı'na Bireysel Başvuru Başlıyor

Eğitimcilerin mesleki ve kişisel gelişimine destek sağlamak amacıyla faaliyet gösteren Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), daha fazla eğitimciye ulaşmak için bireysel başvuru kabul etmeye başladı.



ÖRAV açıklamasına göre, öğretmenlerin eğitim başvurularını yalnızca hizmet verdikleri resmi okullar aracılığıyla alan Öğretmen Akademisi Vakfı, Mayıs 2017 itibarıyla öğretmenler için bireysel başvuru sürecini devreye alacak.



Vakıf ilk etapta, 6-7 Mayıs tarihlerinde Van, Şanlıurfa, Kayseri ve Sivas'ta yapılacak eğitimlere bireysel başvuru kabul edecek. Sistemin ilerleyen dönemlerde ülke geneline yayılması hedefleniyor.



Açıklamada yalnızca resmi okullarda görevli olan öğretmenler, atama bekleyen öğretmenler ve eğitim fakültelerinin son sınıf öğrencilerinin bireysel başvuru yapabileceği Vakıf eğitimleri için, sınıf başına 25 kişilik kontenjan sınırı bulunuyor. "Öğrenen Lider Öğretmen" eğitimi alacak öğretmenler, 2 günlük eğitimin ardından MEM Sertifikası, atama bekleyen öğretmenler ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencileri ise ÖRAV Katılım Belgesi alacak.



ÖRAV Genel Müdürü Selman Behmuaras, öğretmenlerden gelen talepler üzerine bu sistemi hayata geçirdiklerini, böylece daha çok öğretmene ulaşabileceklerini belirtti.



Behmuaras, şunları kaydetti:



"Vakıf olarak ülke genelinde 155 binden fazla eğitimcimizle bir araya gelerek, birçok eğitim ve atölye gerçekleştirdik. Bugüne kadar okullardan gelen başvuruları değerlendirerek, o okulun öğretmenleriyle bir araya geliyorduk. Mayıs ayından itibaren eğitimlerimizden yararlanmak isteyen öğretmen ve öğretmen adaylarının bireysel başvurularını da karşılamaya başlıyoruz. İlk başta belirlenen 4 ilde ve tek programımızla başlayan eğitimlerimizi tüm ülkeye ve diğer programlarımızla da yaymayı hedefliyoruz."