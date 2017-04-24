Öğretim Görevlisi Murat Tufan: Fransa Seçimleri Sonrası TL Varlıkları Değer Kazanabilir

FRANSA'DA gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ekonomik yansımalarını değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve ekonomi programcısı Murat Tufan, "Piyasa dostu mesajlar veren Macron'un seçilmesi sonrası risk iştahı yükseldi. Dolar kuru 3.55- 3.50 bölgesini test edebilir. BİST100 endeksinde ise yeni rekorlar görülebilir" dedi.



Piyasaların merakla beklediği Fransa Cumhurbaşkanlık seçimlerinin ilk tur oylaması sonuçlandı. Yürüyüş Hareketi'nin lideri Emmanuel Macron'un oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimde birinci sıraya yerleşti. En büyük rakibi, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri Marine Le Pen ise oyların yüzde 21.7"ini elde etti. Pazar günkü seçim sonrası, iki lider de 7 Mayıs günü yapılacak olan ikinci tur oylamasına katılmayı hak kazandı.



Seçimler sonrası piyasalarda olumlu havanın estiğini söyleyen Murat Tufan, "Aşırı sağ görüşüyle bilenen Le Pen, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Fransa'nın Avrupa Birliğinden ayrılmasına yönelik çalışmalar yapacağını ifade etmişti. İngiltere'nin Avrupa Bölgesi'nden ayrılması; Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik soru işaretleri yaratırken, Le Pe'in bu konudaki tavrı piyasalarda endişelere neden oluyordu. Ancak, ilk tur oylamasında Avrupa Birliği'ne karşı olmayan Macron'un kazanması; piyasaların rahatlamasına neden oldu. İkinci tur seçim anketlerine göre ise; Macron oyların yüzde 62'sini, Le Pen ise yüzde 38'ni alabilir. Piyasaların bu beklentiyi de fiyatladığını görüyoruz. Macron, seçimleri kazanması durumunda önemli reformları sistemden geçireceğini ifade ediyor" diye konuştu.



"Seçim sonrası piyasaların ilk tepkisi Euro varlıklarında görüldü" diyen Tufan sözlerine şöyle devam etti: "Euro, Dolar karşısında son 1 ayın zirvesine yükselirken, borsalar ise yeni işlem gününe olumlu başlayabilir. Altın fiyatları seçim belirsizliğinin azalması sonrası bir miktar geri çekildi. Fransa seçimlerinin TL varlıklarına da olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Ilımlı görüşlere sahip Macron'un seçilmesi ve piyasalarda risk iştahının yükseltmesi sonrası, TL varlıkları değer kazanabilir. Dolar TL paritesi önemli destek bölgesi olan 3 bin 550 – 3 bin 500 bölgesini test edebilir. BIST 100 endeksi ise rekor seviye olan 93 bin 338 seviyesi ve üzerini test ederek yeni rekorlar gerçekleştirebilir."



- İstanbul