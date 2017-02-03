Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, velinin eğitime aktif katılımının, kaliteyi yükselten bir faktör olduğunu belirtti.



İlim Yayma Vakfı'na bağlı İrfan Eğitim Kurumlarınca, Erdem AŞ'nin öncülüğünde "Öğrenmede Değişim Çalıştayı" düzenlendi.



Çalıştayın "Öğrenmede Aile" konulu panelin moderatörlüğünü yapan Bilal Erdoğan, velinin, okul aile birlikleri vasıtasıyla eğitime aktif katılımını desteklediğini ve bu konuda teşvik edici olmaya gayret gösterdiğini söyledi.



Erdoğan, Amerika'da eğitim politikası üzerine çalıştığı dönemlerde, eğitime doğrudan olumlu katkısı olduğu bilinen ve istatistiki olarak kanıtlanabilen "velinin eğitime katkısı" ve "sınıftaki öğrenci sayısı" gibi iki faktörün ön plana çıktığını belirterek, sınıfların ne çok kalabalık ne de çok az olması gerektiğini kaydetti.



Velinin eğitime aktif katılımının, eğitim kalitesini yükselten bir faktör olarak değerlendirildiğini ifade eden Erdoğan, şunları aktardı:



"Elbette bu ana faktörlerin dışında. Öğretmen eğitimi, birinci etken faktördür. Devlet okullarında, okul aile birlikleri üzerinden velinin eğitime katılımını her yerde desteklerken, özel okullarda velinin eğitime katılımının çok farklı bir hal aldığını görüyoruz. Özel okullarda velinin beklentisi biraz, 'Ben çocuğu teslim edeyim, ondan sonra siz bana işin sonunda bütün bu istediğim donanımları kuşatmış olarak çocuğu teslim edin.' şeklinde. Nedir bunlar, çocuk yabancı dil bilsin, beş vakit namazını kılsın, Kur'an'ı ezbere okusun, ondan sonra yanında bir dili daha okuyabilsin, bir sürü beklenti. Bunlar olsun, 'Parasını ben veriyorum, ben de başka bir şey yapmayayım.' Maalesef velinin özel okulda biraz böyle hazırcı, biraz daha böyle tabiri caizse alışveriş yaparmış gibi bir yaklaşımı oluyor."



Şahsiyet gelişiminde tasavvufun önemi



Bilal Erdoğan, şahsiyet gelişiminde tasavvufun daha çok konuşulması gerektiğini belirterek, eğitimde velisi, öğrencisi, öğretmeni, mekanıyla şahsiyetin merkeze alındığı, herkesin hem öğrenen hem öğreten olduğu bir sistemin önemine değindi. Çocukların birbiriyle yarıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Çocuklar zaten fıtraten mükemmel öğrenen, merak eden varlıklar olarak tertemiz dünyaya gönderiliyor. Biz onların öğrenmelerine, merak etmelerine, temiz yaradılışlarını korumalarına mani olabiliyoruz. İşte bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışırsak, onlar; öğrenmeyi aklıyla gerçekleştirebileceklerdir. Bunu yaptıkları için haftada 40 saat o sıralarda, sınıflarda oturmaları da gerekmeyecektir." ifadelerini kullandı.



Çalıştayda, Bilal Erdoğan'ın moderatörü olduğu oturumda uzman psikolog Bayram Ayaz, çocukların internet bağımlılığı üzerine bir sunum gerçekleştirirken, sosyal hizmet uzmanı Fatih Kılıçarslan da çocuklar ve ebeveynler üzerine konuştu.



Panelin sonunda Bilal Erdoğan'a plaket takdim edildi. Çalıştay, yarın sona erecek.