Öğrenciye mezun olmadan iş deneyimi

Uygulama ağırlıklı eğitimle, mezun olmadan öğrencilerine tecrübe kazandırdıklarını belirten Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "Öğrencilerimiz eğitimleri esnasında en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecek" dedi

Türkiye'nin yükseköğretim hayatına farklılık ve yenilik getirmeyi hedefleyen Beykoz Üniversitesi; bilgi ve becerileri gelişmiş, özgür düşünen, mezun olmadan tecrübe kazanmış öğrenciler yetiştirmek için önemli adımlar atıyor. Yükseköğretimde yenilikçi, öğrencilerini merkeze alan, uluslararası standartlarda ve kalite odaklı eğitime öncelik veren Beykoz Üniversitesi, uygulama ağırlıklı olarak yapılandırdığı programları ile farklılık yaratıyor.

Yeni nesil üniversiteyi temsil ediyoruz

2016'da kurulan Beykoz Üniversitesi'nin Türkiye'nin yükseköğretim hayatına katılan en yeni üniversitelerinden biri olduğunu vurgulayan Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, "2008 yılında Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu'nun kurulması ile temelleri atılan üniversitemiz, mesleki yükseköğretim alanında sahip olduğu güçlü geçmişi üzerine inşa ettiği yapısı ile yükseköğretimde yenilikçi vizyonu ve yeni nesil bir üniversiteyi temsil ediyor" dedi.

Sloganımız: 'Eğitim hayatın kendisidir'

Ünlü eğitim bilimci John Dewey'in 'Eğitim hayata hazırlık değil; hayatın kendisidir' sözünü motto olarak belirlediklerini vurgulayan Mehmet Durman, "Öğrencilerimizin sadece bilmek için değil, uygulamak için öğrenmeleri gerektiğine inanıyoruz. Akademik kadromuz sektör ile iç içe bir yaklaşımla ders içeriklerini oluşturuyor, bölümlerin tasarımında da iş dünyasının ihtiyaçlarından faydalandık" dedi. Öğrencilerin üniversitede öğrendiklerini gerçek hayatta yaşananlar ile ilişkilendirmeleri, öğrendiklerini uygulama olanağı bulmaları ve eğitimleri sürecinde gerçek hayatın içinde olmalarını arzuladıklarını belirten Durman, "Staj ağırlıklı olarak eğitim ve öğretim programlarımızın bir parçası. Öğrencilerimiz en az bir dönemlerini alanlarında faaliyet gösteren bir işyerinde geçirecek. Fakülte lisans programlarında 7 dönem okulda, bir dönem işyerinde, yüksekokul lisans bölümlerinde 6 dönem okulda iki dönem işyerinde, ön lisans programlarında ise 3 dönem okulda bir dönem işyerinde olmayı ifade eden 7+1, 6+2, 3+1 müfredatlarımızda staj, üniversitemizin Staj Koordinasyon Birimi tarafından etkin bir şekilde takip edilecek" diye konuştu.



Kişiye özel eğitim

Beykoz Üniversitesi'nde tüm öğrencilerin, öğrenme alanları dışında kendilerini bireysel olarak geliştirmelerinin de eğitimin bir parçası olduğunu kaydeden Rektör Durman şöyle devam etti: "21'inci yüzyıl yetkinlikleri olarak ifade edilen yetkinlikler içinden olmazsa olmaz 12 yetkinlik belirledik. Liderlik, girişimcilik, yazılı ve sözlü iletişim, etik ve sosyal sorumluluk bunlardan bazıları. İş dünyası bir çalışanda bu yetkinlikleri arıyor. Bizler de öğrencilerimizin geliştirmeye açık yetkinliklerini eğitim hayatlarının başında belirleyeceğiz, iyileştirilmesi gereken alanları, 'Yetkinlik Geliştirme' ve 'Kişisel Gelişim' programları ile destekleyeceğiz. Buradan mezun olurken de diplomaları ile birlikte yetkinlik düzeylerini gösteren belgelerini vereceğiz."

Dört fakülte, bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulu

İstanbul Kavacık'ta bulunan üniversite bünyesinde, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olmak üzere dört fakülte, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu olmak üzere iki yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu ve yüksek lisans ve doktora programlarının sunulacağı bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü bulunduracak.

Fakülte lisans programlarının tamamı yüzde 100 burslu

2017-2018 akademik yılında lisans alanlarında İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Sivil Havacılık Yüksekokulu'na öğrenci alacak olan Beykoz Üniversitesi, ön lisansta ise Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ve yeni açılacak Meslek Yüksekokulu'na öğrenci kabul edecek. Üniversite, fakülte lisans bölümlerinde tüm öğrencilerine yüzde 100 burs, yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarında ise yüzde 100 ve yüzde 50 burs verecek.

Bu yıl tamamı yüzde 100 burslu olan fakülte lisans programlarını kazanan öğrenciler devlet üniversitesinde okur gibi öğrenimleri süresince ücretsiz öğrenim görecek. Yüksekokul ve meslek yüksekokulu programlarında ise kazanan öğrencilerin yüzde 10'u yine ücretsiz öğrenim görebilecek.

