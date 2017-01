Öğrencisiyle Yakınlık Kurduğu İddia Edilen Öğretmen Meslekten Atıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir öğretmen, 16 yaşındaki öğrencisiyle duygusal ve fiziksel yakınlık kurduğu iddiasıyla geri alınmamak üzere meslekten atıldı.



Keşan'daki bir lisede elektrik-elektronik öğretmeni olarak görev yapan A.M., iddiaya göre 16 yaşındaki kız öğrencisi K.S. ile geçtiğimiz yıl Mart ayında yakınlık kurdu. İddiaya göre, A.M. Keşan'dan Çanakkale'ye giderek öğrencisi K.S. ile birlikte alkol aldı. Annesi, kızı K.S.'nin öğretmeni ile görüştüğünü duyması üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş görevlendirdi



Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, savcılığın bilgilendirme yazısıyla konudan haberdar olan Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıp, müfettiş tayin etti. Şikayet üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliği Başkanlığınca 30 Mart 2016 tarihinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Keşan'da bir izci grubunun da liderliğini yürüten öğretmen A.M.'nin yanı sıra kız öğrenci K.S. ve tanıkların da ifadelerini alan Maarif Müfettişler Başkanlığınca rapor hazırlandı. Kız öğrencisiyle 'duygusal ve fiziki' yakınlık kurup mesajlaştığı tespit edilen öğretmenle ilgili hazırlanan raporda "Öğrenci ile kişisel münasebet kurup mesajlaştığı, ayrıca Çanakkale'de buluşarak bira içtikleri, duygusal ve fiziksel yakınlık kurdukları tespit edildi. A.M. böyle davranmakla Devlet Memurluğu Kanunu, Öğretmenlik Mesleği, Çocuk Koruma Kanunu'nda belirtilen maddelere aykırı davrandığı kesinleştiğinden, bahse konu izcilik faaliyetlerinde bulunmasın mahsurlu olacağı ve telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden, buradaki görevlerinden men edilerek, ilerleyen tarihlerde bu ve buna benzer herhangi bir görevin verilmemesi" ifadelerine yer verildi.



Yüz kızartıcı



Öte yandan hazırlanan raporun disiplin yönünden açıklamasında ise öğretmen A.M.'nin öğrencisiyle yakınlık kurmasının memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak bir hareket olduğu ifade edilerek, şöyle denildi:



"Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilinin faili durumunda olduğu ve fiilinin tabi olduğu 657 sayılı kanunun 125/E-g maddesi kapsamında girdiği, böylece mezkur madde uyarısında bir daha devlet memurluğuna alınmamak üzere memurluktan çıkarılması."



Tamamlanan soruşturmanın ardından A.M. hakkında hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi. Kurul raporu onaylayıp, öğretmen A.M.'nin meslekten ihraç edilmesine karar verdi. Annenin şikayeti üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığında başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.



Asılsız olduğunu iddia etti



Öğrencisiyle bir ilişkisinin olmadığını ileri süren öğretmen A.M. ise yazılı açıklama yaparak, "Ben şu anda Trakya İzciler Birliği Derneğinin başkanlığını yapıyorum. Trakya İzciler Birliği Derneği başarılı çalışmalara imza atmaktadır. Yapmış olduğunuz Trakya İzciler Birliği Derneğinin başarılarını karalamak ve gölgelemek mahiyeti taşımaktadır. İzciler ve velileri derneğin çalışmalarından memnundur. Konu hakkında bilgi sahibidirler. Çocuklarının faaliyetlere katılmasında bir sakınca görmedikleri için gönül rahatlığı ile bu faaliyetlere katılmalarına izin vermektedirler. Öğretmenlik mesleğim ile ilgili ise, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkımda iddia olunan eylemler ile ilgili herhangi bir delil ve kanıt bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair 12 Mayıs 2016 tarihli karar verilmiş olup, İstanbul Bölge İdare Mahkemesinde davam devam etmektedir" dedi - EDİRNE