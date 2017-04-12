Öğrencisinin Elini Cetvelle Kırdı!

Beyoğlu'ndaki bir ilköğretim okulunda ödevini yapmayan öğrencisi Tuba K.'nın elini tahta cetvelle kırdığı iddiasıyla yargılanan Türkçe öğretmeni Serdar T.(28) 3 Bin TL adli para cezasına çarptırıldı.



Beyoğlu'ndaki bir ilköğretim okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Serdar T.'nin (28) ödevini yapmadığı gerekçesiyle öğrencisi Tuba K.'nın elini tahta cetvelle kırdığı iddia edilmişti. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 4,5 yıla kadar hapsi talep edilen öğretmenin davası karar bağlandı.



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Serdar T. katıldı. Esasa dair savunması sorulan sanık Serdar T., "Ödevini yapmayan mağdura sadece uyarılarım olmuştur ve 5 gün sonra kırık raporu alınmıştır. Beraatimi istiyorum" dedi.



Mahkeme, Serdar T.'yi "kasten basit yaralamak" suçundan 120 gün adli para cezasına çarptırdı. Öğrencisini, "Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaraladığı" gerekçesiyle cezada artırıma giden mahkeme, sanığın 150 gün karşılığı olan 3 Bin TL adli para cezasına mahkum edilmesine karar verdi. Verilen cezanın miktarı ve sanığın sabıkasız oluşu nedeniyle ceza 5 yıl süreyle ertelendi.



Olayın geçmişi



İddiaya göre geçen yıl Beyoğlu'nda bir ilköğretim okulunda Türkçe öğretmeni Serdar T. öğrencilerine verdiği ödevleri kontrol etmek istedi. 13 yaşındaki öğrencisi Tuba K.'nın ödevini yapmadığını gören öğretmen 'bir daha ödevlerinizi yapmadan buraya gelmeyeceksiniz' diyerek eline 3 adet tahta cetvel aldı. Cetvelleri birleştirerek Tuba K.'nın avucuna sertçe vurdu. Acıdan ağlayan küçük kız eve gitti ve annesi krem sürerek sargı bezi ile sardı. Hafta sonu tatili nedeniyle iki gün sonra okula eli sarılı giden Tuba K.'nın ağrıları gittikçe arttı. Daha sonra annesi tarafından hastaneye götürülen küçük kızın başparmak kısmında bulunan kemikte kırık tespit edildi. Bunun üzerine küçük kızın ailesi öğretmen Serdar T.'den şikayetçi oldu. Savcılık öğretmen hakkında kasten yaralama suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.



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