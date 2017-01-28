Öğrencilerle PKK'lılarla Bir Araya Getiren 14 Kişi Tutuklandı

MUŞ'ta son genel seçimler sırasında 'parti müşahidi' adı altında seçmenlere baskı uyguladıkları, öğrencilere siyasi eğitim verdikleri ve kırsaldaki PKK'lılarla bir araya getirdikleri öne sürülen 14 kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın yapılanmasına yönelik Muş merkezli 4 ayrı ilde yapılan operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı. Yakalananların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait birçok materyal ele geçirildi. Şüphelilerin 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde parti müşahidi adı altında seçmenlere baskı uyguladıkları, öğrencileri Şenyayla bölgesine götürüp siyasi eğitim verdikleri, kırsaldaki örgüt militanları ile buluşturarak örgüte katılımlarını sağlama faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından 14'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Muş