Öğrencilerinden Çöp Toplama Etkinliği

Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri, Yaşam Parkı'nda düzenlenen çöp toplama etkinliğine katıldı.



Öğrenciler, sınıf öğretmenleri ile Yaşam Parkı'ndaki çöpleri toplayıp poşetlere koyduktan sonra konteynere attı.



Çevre temizliğinin öneminin her geçen gün artığını ve çevrenin insanoğlunun tüketim hırsına yenildiğini belirten öğretmenler, öğrencilere erken yaşta çevreyi koruma ve gelecek nesillere şimdiden sorumluluk kazandırmak amacıyla çöp toplama etkinliği düzenlediklerini ifade etti.