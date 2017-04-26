Öğrencilerin Yangın Tatbikatı Gerçeğini Aratmadı

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde teorik ve uygulamalı eğitim alan Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı bölümü öğrencileri tarafından yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iki yıl önce imzalanan protokol kapsamında Kozağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı bölümü açıldı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli eğitmenler ile bu bölümde eğitim alan öğrenciler, okul bahçesinde yangın ve yangından yaralıların kurtarılmasına yönelik tatbikat gerçekleştirdi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta senaryo gereği okulda çıkan yangının ihbarını alan itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri siren çalarak okul bahçesine girdi. İlk olarak okuldaki öğrenciler hızlı bir şekilde tahliye edildi. Ardından genç itfaiyeciler okul bahçesinde yanan kulübeyi soğukkanlılıkla söndürdü. Bu sırada dumandan etkilenen bazı öğrenciler arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarıldı. Dışarı çıkarılan yaralılara sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra okul içerisinde mahsur kalan diğer öğrenciler de halatlar yardımıyla başarılı bir şekilde kurtarıldı. Zaman zaman yapılan tatbikatlarla öğrenciler, derslerde öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirme imkanı buluyor. - KONYA