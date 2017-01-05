Öğrencilerin 'Sosyal Medya Münazarası' Hararetli Tartışmalara Sahne Oldu

Darende Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen münazara yarışmasında Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi birinci oldu.



Milli Eğitim Müdürlüğü'nce METEM konferans salonunda düzenlenen münazara yarışmasına kaymakam Ali Türk, milli eğitim müdürü Fevzi İnce, idareci, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yarışmada, Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğrencileri sosyal medyanın insanı yalnızlaştırdığını vurguladı. Rakip okul Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi öğrencilerin ise sosyal medyanın yalnızlaştırdığını savundu.



-"Hararetli tartışmalar yaşandı"



Öğrencilerin dünyadan ve ülkemizden çeşitli örnek vererek anlattığı münazarada hararetli tartışmalar yaşandı. Öğrenciler soru cevap yaparak bir birlerinin tezlerini çürütmeye çalıştı. 2 sat süren münazaranın ardından Mustafa İclal Başer Anadolu Lisesi öğrencileri birinci oldu. İkinci Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi üçüncü ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.



Etkinlik sonunda fotoğraf çektirilerek dereceye girenlere ödülleri verildi. - MALATYA