Öğrencilerin Hayalleri Gerçek Oldu

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesindeki 55 öğrencinin hayali, hazırlanan proje kapsamında gerçeğe dönüştü.



Özalp ilçesindeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Adem Türkmen tarafından hazırlanan 'Hayaller Gerçek Olsun' projesi kapsamında Yunkuşak İlkokulundaki 55 öğrenci hayalindekini yazdı. Öğrencilerin hayallerinin yazılı olduğu kağıtları alan Müdür Adem Türkmen, İstanbul'da Organik Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. yetkilileriyle irtibata geçti. Talebi değerlendiren firma yetkilileri, öğrencilerin hayalindeki malzemeyi aldı. Müdür Türkmen ve firma yetkilileri, bugün öğrencileri ziyaret ederek, hayalini kurdukları malzemeleri teslim ederek, sevinçlerine ortak oldular. - VAN