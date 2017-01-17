Öğrencilerin Gözünden 15 Temmuz Gecesi

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadıköy Anadolu Lisesince düzenlenen 15 Temmuz temalı "Resim, Afiş ve Karikatür Yarışması"nda dereceye girenler ödüllendirildi.



Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen törene, Kaymakam Tuncay Sonel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Aslan, ilçede ikamet eden 15 Temmuz gazileri ve bazı şehit aileleri ile öğrenciler ve velileri katıldı. Tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Törende konuşan Kadıköy Kaymakamı Sonel, öğrencilere okumaları, güçlü olmaları ve kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunarak, gençlere büyük işler düştüğünü anlattı.



Gençlerin geçmişini unutmaması gerektiğinin altını çizen Sonel, şöyle devam etti:



"Bu vatanı, bu toprakların nasıl vatan yapıldığını unutmayın. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızı unutmayın. Güçlü olun, bu memlekete hayırlı işler yapın. Biz daha da ileriye gideriz. Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine daha çok çıkalım. Bu da ancak çalışmakla olur. Adı ne olursa olsun, FETÖ, PKK, DEAŞ olsun bu memlekete göz diken hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bunu aziz Türk milleti olarak hep beraber yapacağız. Çünkü milletimiz güçlüdür, kudretlidir. Bizi bölmek, parçalatmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bu memleketin bekası için bu alçakların yaptıklarını hatırlayacağız. Devletin tankı, uçağı, mühimmatıyla gideceksin Meclis'i bombalayacaksın, vatandaşlarımızı, askerimizi, polisimizi şehit edeceksin. Yedirmeyiz. Biz hep beraberiz. Nitekim hep beraber bu memlekete sahip çıkıldı ve sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu memlekette Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler bitmez. Bu ülkenin hep beraber kıymetini bilmemiz lazım. Farklı inançlar, farklı düşünceler olabilir ama bizim bir vatanımız, devletimiz var. O geceyi hep beraber yaşadık. Herkes vatan ve bayrak için elinden geldiği bir şey yaptı. Hangi kurumda olursa çürükleri temizleyeceğiz."



"Sergiyle çok hüzünlendim"



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Acıbadem Türk Telekom önünde önünde şehit edilen Orhun Göytan'ın annesi Şennur Göytan da konuşması sırasında duygulu anlar yaşadı. Göytan, "O benim bebeğim, ciğerim, yavrumdu. Ben onu, kokusunu çok özledim." dedi.



Baba Gültekin Göytan ise "Bunu anlatmak çok zor. Öğrencilerin bu sergisiyle çok hüzünlendim ve gururlandım. 15 Temmuz'dan bu yana aynı acıyı hissediyoruz. Çocuğumuzu ve şehitlerimizi unutmadık." şeklinde konuştu.



Eserler, yıl boyu okullarda sergilenecek



Yarışmada resim kategorisinde üçüncü olan Nevzat Ayazbey Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Azra Fidel Oksay, "15 Temmuz gecesi insanların tankların altına yatması, herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla alanlara koşması beni çok duygulandırdı. Ben de bunları resme yansıtmak istedim." dedi.



Karikatür kategorisi dalında üçüncü olan Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Hatice Rana Sofu, "Ben de karikatürümde 15 Temmuz gecesinin simgelerini düşündüm. En önemlisi insanların kendilerini tankların önüne atması, TBMM'nin bombalanması, beni çok etkiledi. İnşallah ülkemizde bir daha böyle şeyler yaşanmaz." ifadesini kullandı.



Yarışmada birinciliği resim kategorisinde Gazi Mustafa Kemal Paşa Ortaokulundan Aydemir Kurban, afiş kategorisinde İstanbul Anadolu Lisesinden Aysu Nur Birecik ve karikatür kategorisinde Mustafa Saffet Anadolu Lisesinden Halenur Türkan aldı.



Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere çeyrek altın verildi. Törende ayrıca Kadıköy'de ikamet eden 15 Temmuz gazileri ile şehit ailelerine günün anısına plaket sunuldu.



Kadıköy'deki ortaokul ve liseler arasında düzenlenen yarışmaya 220 eser katılırken, 30 eser Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde sergileniyor. Eserlerin yıl boyunca ilçedeki tüm okullarda sergileneceği öğrenildi.