Öğrencilerin Çamur ile İmtihanı

Bursa'nın İznik ilçesinde ilköğretim öğrencileri, sınıflarda verdiği ders sıvalarının haricinde okul bahçesinde oluşan çamur birikintileriyle de boğuşmak zorunda kalıyor.



İznik ilçesindeki 5 köyden taşımalı sistem ile Candarlı Köyü İlköğretim okuluna eğitime gelen 118 öğrenci, okul girişinden sınıflarına girebilmek için çamur deryasından geçmek zorunda kalıyor. Her sabah sınıflarına ulaşabilmek için çamur birikintilerini aşmak zorunda kalan öğrenciler, zor anlar yaşıyor.



Okul idarecileri ise, soğuk ve yağışlı kış gününde çocukların bu çamur deryasından kurtarılmasını istiyor. - BURSA