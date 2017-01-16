Yapılan müsabakalar sonucunda 32 kg. da Enes Çeki 3. cü, 35 kg. da Ali Kaya 2. ci, 38 kg. da Mahmut Özkaya ve F. Murat Aydın 3. cü, 42 kg. da Harun Sıgak 3.cü , A. Osman Kurt 7.ci, 47 kg. da Furkan Kurtoğlu 5.ci, 53 kg. da Mehmet Aslan 5. ci, 59 kg. da Barış İdikurt 3.cü, 66 kg da Abdurrahman Delalbaşı 3. cü, 73 kg. da Barış Korkar 2. ci, 85 kg. da Enes Karkar 2.ci, M. Baran Arslan 5.ci olarak Grekoromende 10 madalya alarak takım halinde bölgede ikinci oldular.
Öğrencilerimiz Güreşte 10 Madalya İle Bölge İkincisi Oldular
Güreşte gurur kaynağımız olan öğrencilerimiz Adıyaman'da yapılan 13-14 Yaş Okullarararası Yıldız Grup bölge güreş müsabakalarında Grekoromen'de 10 madalya kazanarak bölgede ikinci oldular.
Yapılan müsabakalar sonucunda 32 kg. da Enes Çeki 3. cü, 35 kg. da Ali Kaya 2. ci, 38 kg. da Mahmut Özkaya ve F. Murat Aydın 3. cü, 42 kg. da Harun Sıgak 3.cü , A. Osman Kurt 7.ci, 47 kg. da Furkan Kurtoğlu 5.ci, 53 kg. da Mehmet Aslan 5. ci, 59 kg. da Barış İdikurt 3.cü, 66 kg da Abdurrahman Delalbaşı 3. cü, 73 kg. da Barış Korkar 2. ci, 85 kg. da Enes Karkar 2.ci, M. Baran Arslan 5.ci olarak Grekoromende 10 madalya alarak takım halinde bölgede ikinci oldular.
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