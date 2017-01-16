Öğrencilerimiz Güreşte 10 Madalya İle Bölge İkincisi Oldular

Yapılan müsabakalar sonucunda 32 kg. da Enes Çeki 3. cü, 35 kg. da Ali Kaya 2. ci, 38 kg. da Mahmut Özkaya ve F. Murat Aydın 3. cü, 42 kg. da Harun Sıgak 3.cü , A. Osman Kurt 7.ci, 47 kg. da Furkan Kurtoğlu 5.ci, 53 kg. da Mehmet Aslan 5. ci, 59 kg. da Barış İdikurt 3.cü, 66 kg da Abdurrahman Delalbaşı 3. cü, 73 kg. da Barış Korkar 2. ci, 85 kg. da Enes Karkar 2.ci, M. Baran Arslan 5.ci olarak Grekoromende 10 madalya alarak takım halinde bölgede ikinci oldular.

