Öğrencileri Taşıyan Otomobil Su Kanalına Düştü: 7 Yaralı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okullarında kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na giden öğrencileri taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okullarında kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na giden öğrencileri taşıyan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü. Kazada 5'i öğrenci 2'si kadın 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazar gününe gelmesi nedeniyle okullardaki resmi törenler bugün yapılıyor. Turgutlu'ya bağlı Çampınar Mahallesi'nde oturan, İzzettin 75. Yıl İlkokulunda okuyan 5 öğrenci özel bir otomobille okullarındaki kutlama törenlerine giderken kaza geçirdi. Çampınar'dan İzzettin Mahallesi istikametine seyir halinde olan H.İ. (26) yönetimindeki 45 ZC 1559 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kanala devrilen araç içerisinde bulunan A.B., E.İ., H.E.İ, O.Y.İ., H.İ., E.İ. ve sürücü H.İ. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlker Uyar /İHA