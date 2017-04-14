Öğrencileri, Nurten Öğretmen İçin Seferber Oldu

Diyarbakır Bilfen Okulları'nda öğretmenlik yapan Nurten Yıldızhan Demir'in karaciğer yetmezliği hastalığına yakalanması öğretmen arkadaşlarını ve öğrencileri harekete geçirdi. Nurten öğretmen için sosyal medya üzerinden destek kampanyası başlatıldı.



Diyarbakır Bilfen Okulları'nda resim öğretmenliği yapan ve sempatik tavırlarıyla tüm öğrencilerin gönlünle taht kuran Nurten Yıldızhan Demir'e kısa süre önce karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu. Eski sağlığına kavuşması için karaciğer nakli yapılması gereken Demir için, öğretmen arkadaşları ve öğrencileri seferberlik başlattı. Okul idaresinin de desteğiyle sosyal medyada kampanya başlatılırken, organ bağışı yapmak isteyenlere çağrılar yapılıyor. Öğretmen arkadaşları ve öğrencileri tarafından yalnız bırakılmayan Nurten öğretmen büyük bir umutla yaşama yeniden dönmesini sağlayacak organ bağışını bekliyor. Kan grubu A ve 0 olanların Nurten öğretmen için organ bağışı yapabileceği kaydedildi. - DİYARBAKIR